Ancora maltempo piogge e venti di burrasca a Reggio Calabria e provincia | diramata l' allerta gialla

Maltempo a Reggio Calabria e nella sua provincia. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per piogge e venti di burrasca. Domani, mercoledì 11 febbraio, una nuova perturbazione dall’Atlantico porterà piogge intense e venti forti. La situazione si farà più critica sui versanti tirrenici, dove le precipitazioni saranno più frequenti. La gente si prepara ad affrontare un'altra giornata di maltempo.

Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà domani, mercoledì 11 febbraio, le isole maggiori e l’estremo Sud, con precipitazioni più frequenti e intense sui versanti tirrenici, associate a un rinforzo dei venti a prevalente componente occidentale. L’avviso della Protezione civile.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Reggio Calabria Maltempo, a Reggio Calabria scatta l'allerta gialla: previsti temporali e venti di burrasca A Reggio Calabria è stata diramata l’allerta gialla a causa delle condizioni di maltempo previste nei prossimi giorni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Maltempo Reggio Calabria, le immagini del lungomare di Melito Porto Salvo distrutto dalle mareggiate Ultime notizie su Reggio Calabria Argomenti discussi: Italia nel 'loop' del maltempo, piogge senza fine: possibile svolta choc dopo San Valentino; Maltempo, ancora piogge da Nord a Sud. Allerta gialla in 9 regioni; Ancora maltempo: in arrivo pioggia e vento forte. Scatta l’allerta meteo; Meteo, ancora maltempo a Palermo: fine settimana altalenante con piogge e venti forti. Ancora maltempo nei prossimi giorni: piogge, vento e brevi pauseLa circolazione atmosferica sull’Italia continua a mostrarsi fortemente instabile, con il maltempo che resta protagonista su gran parte della Penisola. meteogiornale.it Meteo, ancora maltempo: 8 febbraio con piogge diffuse e neve in montagnaNon si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche che transitano nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di fasi di maltempo associate anche a una intensa ventilazione. Con la perdurante ... meteo.it Caritas Diocesana Reggio Calabria Bova (@caritasreggiocalabriabova) - facebook.com facebook Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha effettuato, nella piana di Gioia Tauro, un nuovo sequestro di armi ed esplosivi, nascosti questa volta in un anonimo capannone industriale. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.