Analisi arbitrale | il momento decisivo nel posticipo Roma-Cagliari

Questa sera il match tra Roma e Cagliari si decide anche grazie a un episodio arbitrale chiave. L’arbitro ha preso una decisione che ha cambiato le sorti della partita, portando i giallorossi alla vittoria. I tifosi sono esplosi di rabbia e i commenti sui social si sono moltiplicati in poco tempo. La partita si è conclusa con molte polemiche e ancora si discute su quanto quella decisione abbia influenzato il risultato finale.

Questo testo analizza l’episodio arbitrale della sfida tra roma e cagliari, valida per la 24ª giornata della serie a 202526. L’arbitro incaricato ha guidato la gara con una gestione puntuale dei contatti e decisioni coerenti, accompagnando l’incontro dall’inizio fino al triplice fischio senza ricorrere al controllo VAR. Nel primo tempo la direzione si è distinta per linearità: Marcenaro ha vigilato sui contatti iniziali e ha ammonito Dossena al 5’ per intervento in ritardo. Diverse interruzioni di gioco, tra Mazzitelli, Kilicsoy e Pellegrini, sono state fischiate con coerenza, senza necessità di interventi dal var. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nel posticipo di Serie A, Roma e Cagliari sono scesi in campo in una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

La Roma torna in campo con il Cagliari all’Olimpico, dopo la sconfitta di Udine.

