La Roma torna in campo con il Cagliari all’Olimpico, dopo la sconfitta di Udine. I giallorossi affrontano questa partita come una possibilità di rilancio, anche se il posticipo del lunedì rappresenta un vero bivio per la stagione. La squadra di Mourinho sa che non può più sbagliare, e si prepara a dare tutto per conquistare i tre punti davanti al pubblico di casa.

Esattamente sette giorni dopo la sconfitta di misura incassata ad Udine, per la Roma si prospetta un nuovo posticipo del lunedì contro il Cagliari, stavolta all’Olimpico. Di nuovo un match da maneggiare con cura, di nuovo contro una squadra fisica e pronta sulle gambe – caratteristiche queste che i giallorossi soffrono più di tutte. La stagione, però, è entrata nel vivo ormai da parecchio e la squadra di Gasp non può permettersi un altro passo falso contro una compagine sotto in classifica, proprio ora che ogni inciampo fuori dal sentiero rischia di trasformarsi in una deviazione senza ritorno, che minaccia di portare lontano dal quarto posto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Cagliari, per i giallorossi il posticipo del lunedì è un bivio

Approfondimenti su Roma Cagliari

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

CAGLIARI vs ROMA - Serie A - Giornata 14 - Reaction cronaca e campo 2d - DIRETTA LIVE

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Roma-Cagliari, info settore ospiti; Nuova continuità territoriale, Aeroitalia mette in vendita i biglietti per Cagliari-Roma e da Olbia: prezzi più bassi; Verso Roma-Cagliari, Dybala ed Hermoso in dubbio. Vaz ko; Roma, Vaz fuori 10 giorni. Si ferma anche Hermoso: in dubbio per il Cagliari. Le probabili formazioni.

Roma Cagliari, le scelte di Pisacane in vista della sfida all’Olimpico! Le novitàRoma Cagliari, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane potrebbe apportare delle modifiche all’undici iniziale anti giallorossi. Le novità Il posticipo del lunedì sera regala una sfida dal sapore speciale p ... cagliarinews24.com

Roma-Cagliari, i precedenti: l’ultimo successo rossoblù all’Olimpico nel 2013È il 45° incrocio in Serie A nella Capitale: il bilancio pende nettamente dalla parte della Roma, ma i rossoblù conservano un precedente che profuma di impresa ... calciocasteddu.it

Roma-Cagliari, occhio ai rossoblù Monday night all’Olimpico contro un Cagliari in fiducia, reduce da tre vittorie consecutive. Squadra organizzata, poco pressing e tanta attenzione agli spazi, con Palestra pronto a spingere forte sulla destra. In pochi pas facebook

Roma-Cagliari - Zebina, i manganelli, le Zebinate, l'addio polemico e l'arte: "Prima ero un brocco, poi non dovevo andare via" #ASRoma #RomaCagliari #Zebina #vocegiallorossa x.com