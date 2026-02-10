Amt | sindacati chiedono ricapitalizzazione autisti continuano a prendere insulti

I sindacati insistono: senza una ricapitalizzazione, la situazione di Amt rischia di peggiorare. Mentre i rappresentanti dei lavoratori chiedono interventi concreti, gli autisti continuano a ricevere insulti dai passeggeri, che manifestano frustrazione per i disagi. La tensione resta alta e la richiesta di intervento si fa sempre più pressante.

Resta alta l'attenzione dei sindacati sulla delicata situazione di Amt. Le segreterie Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno diffuso una nota a firma congiunta. Riflessioni e considerazioni anche da parte di Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna. "Il piano - prosegue la nota - si articola su 5 macro temi: produzione chilometrica, strategia tariffaria, azioni industriali, aumento di capitale e revisione contratti di servizio. Sospendendo valutazioni di merito relativamente al piano investimenti e ai benchmark di riferimento con altre aziende, che lasciano parecchie perplessità, ci siamo concentrati sull'approfondimento del capitolo relativo alle azioni di risanamento della struttura aziendale, ovvero ciò che si dovrebbe fare all'interno di Amt, che di seguito brevemente proviamo a sintetizzare: contrazione dell’organico complessivo di circa 300 unità al 2031, comprensive del cosiddetto ‘fondino’, considerando anche una diminuzione dei volumi di servizio offerto; efficientamento dei turni di lavoro e introduzione dei contratti part time; redistribuzione più equa del PdR; inidonei e riconversione degli stessi principalmente alle attività di verifica titoli di viaggio; recupero del monte ferie pregresso e riduzione dell’assenteismo; aumento della produttività chilometrica nel corso del piano di risanamento".🔗 Leggi su Genovatoday.it

