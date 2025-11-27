Amt autisti dormono in auto davanti alle rimesse per chiedere ferie a Capodanno
"Da ieri (26 novembre 2025 ndr) e fino al 29 mattina alle 10.30 alcuni autisti sono e saranno a dormire sulle auto fuori dalle rimesse per chiedere festa a Capodanno". A renderlo noto è il segretario Ugl Fna, Roberto Piccardo."Pensare che noi come Ugl - prosegue Piccardo - sono anni che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
