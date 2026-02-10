Amici 25 Valentina cambia prof | la sua decisione manda su tutte le furie Opi VIDEO

Nella scuola di Amici 25, la decisione di Valentina di cambiare insegnante ha scatenato una vera rivoluzione. Opi, uno dei professori, si è arrabbiato molto e ha espresso il suo disappunto in un video diventato subito virale. La tensione tra gli studenti e i docenti si fa palpabile, e ora tutti si chiedono come si svilupperà questa situazione.

La scelta di Valentina di cambiare prof ad Amici 25 ha mandato su tutte le furie Opi, che non l’ha presa affatto bene: “Se Anna dà la possibilità di prendere a lei per prima la maglia del Serale mi inca**o”. Dopo Elena, nella scuola di Amici 25 anche il percorso di Valentina ha subito un brusco cambiamento e oggi abbiamo scoperto durante il daytime qual è stata la sua scelta definitiva. Come vi abbiamo già raccontato, infatti, l’allieva ha avuto un confronto con il suo insegnante Rudy Zerbi, il quale le ha rivelato l’intenzione di lasciarla fuori in vista del Serale, perché poco sicuro. Ed è qui che è entrata in gioco Anna Pettinelli, che ha confidato all’allieva di avere visto qualcosa in lei e dunque di volerla nel suo team. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Valentina ha deciso di tornare in casetta e ha comunicato ufficialmente la sua scelta.

