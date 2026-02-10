Amianto Regione Lombardia stanzia 11,5 milioni per la bonifica degli edifici pubblici

La Regione Lombardia mette in campo 11,5 milioni di euro per bonificare gli edifici pubblici dall’amianto. La Giunta ha approvato i criteri del nuovo bando 2026, che punta a finanziare i lavori di rimozione e messa in sicurezza di strutture ancora contaminate. L’obiettivo è ridurre i rischi per cittadini e lavoratori negli edifici pubblici della regione.

