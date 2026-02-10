Gli scienziati stanno studiando se la pianta di aloe vera possa aiutare a proteggere la memoria nelle persone con Alzheimer. Nuove ricerche cercano di capire se i composti naturali, usati da secoli nella medicina tradizionale, possano offrire qualche beneficio in più contro questa malattia. Le sperimentazioni sono ancora in corso, ma l’interesse cresce tra medici e ricercatori.

La ricerca di nuove strategie terapeutiche contro l’Alzheimer sta esplorando orizzonti sempre più variegati, dalle molecole sintetiche a composti naturali presenti da secoli nella medicina tradizionale. Tra questi, l’Aloe vera – nota principalmente per le sue proprietà lenitive sulla pelle – si è rivelata un candidato inatteso nel contrasto al declino cognitivo. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Current Pharmaceutical Analysis, suggerisce che alcune sostanze contenute nella pianta potrebbero modulare meccanismi chiave legati alla perdita di memoria tipica della malattia. L’indagine si colloca nel filone di ricerca dedicato alla scoperta di inibitori enzimatici capaci di preservare i neurotrasmettitori coinvolti nelle funzioni cognitive, in particolare l’acetilcolina. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Aloe vera e Alzheimer: la pianta che potrebbe proteggere la memoria

L'aloe vera è una pianta conosciuta e apprezzata da secoli, ricca di proprietà benefiche e usi sorprendenti.

La discussione su cosa sia davvero la civiltà si riaccende dopo la segnalazione di un lettore.

