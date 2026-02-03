La vera civiltà deve proteggere i piccoli

La discussione su cosa sia davvero la civiltà si riaccende dopo la segnalazione di un lettore. Sul tavolo c’è il caso di un autobus trentino, dove si chiede se a bordo ci fossero solo bambini o anche adulti. Se fossero presenti adulti, rischiano grosso: potrebbero essere chiamati a rispondere di abbandono di minore. La questione mette in evidenza quanto sia importante proteggere i più piccoli e garantire che nessuno si comporti in modo irresponsabile.

Caro Direttore Vittorio Feltri, Lei crede che su quell'autobus trentino ci fossero solo bambini o anche adulti? Se gli adulti ci fossero stati si dovrebbe individuarli e processarli per abbandono di minore. Da una vita ricordo che al ritorno a Milano a guerra finita da qualche tempo e con ritardo in quanto la nostra casa era stata occupata e una zia mi aveva iscritto alla quarta elementare della Leonardo da Vinci a Città Studi Milano, abitando nella zona di competenza. Quel giorno incominciarono gli appelli e uno alla volta tutti bambine e bambini vennero chiamati e in fila entrarono nelle loro classi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

