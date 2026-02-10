almanacco del 10 02 2026

La Befana è arrivata nella notte, portando dolci ai bambini buoni e carbone a quelli più cattivi. La tradizione vuole che una vecchia su una scopa visiti le case di tutta Italia, ricordando riti antichi legati all’agricoltura. Anche quest’anno, molti si sono svegliati con le calze piene di sorprese, pronti a festeggiare l’Epifania. In molte zone, le famiglie si sono riunite per condividere questo momento, tra ricordi e tradizione. La giornata si apre così, tra dolci e qualche carbone, in att

almanacco del giorno martedì 6 gennaio buona giornata buona festa da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda l'epifania del Signore il termine deriva dal greco epiphaneia Che significa manifestazione si celebra infatti la manifestazione di Gesù al mondo attraverso l'adorazione dei Re Magi Gaspare Melchiorre Baldassarre che offrirono in dono Oro incenso e Mirra sono nati oggi Giovanna D'Arco Adriano Celentano Paolo Conte Rowan Atkinson andiamo a fare gli auguri ai nostri di oggi buon compleanno a tante a Gianluca Mariagrazia Alberto e Roberta salutiamo anche Sabrina e Marzia Fabrizio e Anna E allora iniziamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta in questo è il gennaio 1076 viene Incoronato l'ultimo re degli anglosassoni prima della conquista Normanna dell'Inghilterra nel 1911 la nazionale di calcio dell'Italia indossa per la prima volta la maglia azzurra in un'amichevole contro l'Ungheria prima di allora una divisa era bianca nel 1954 nasce la trasmissione televisiva più longeva della storia del re d'Italia dedicate risultati commenti delle partite di calcio nel 1980 è presidente della Regione Siciliana viene assassinato da Cosa Nostra Palermo era il fratello del Presidente della Repubblica in merito Sergio Mattarella stiamo parlando di Piersanti nel 1998 la sonda della NASA parte per mappare la superficie della luna e cercare depositi di ghiaccio da ai poli noi ci salutiamo con il proverbio del giorno per l'epifania un passo di formica la giornata allunga la via India che dopo il solstizio d'inverno le giornate iniziano a diventare visibilmente più lunghe anche se di pochissimo in Italia proprio la notte tra il 5 e 6 gennaio legata la figura della befana secondo la tradizione una vecchia su una scopa porta dolce bambini buoni i carboni e quelli cattivi è una figura che fonda antichi riti propiziatori per l'agricoltura e poi mi vedo re magi leggenda vuole che la Befana si fosse persa circa ti auguro loro una buona epifania una buona befana raccontate c'è un po' che cosa avete trovato nella calza e una buonissima giornata in nostra compagnia almanacco del giorno

Tra incidenti e lavori, il traffico a Roma resta intenso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

