Al Teatro Bolivar arriva La luna è una mujer nella sua unica data a Napoli

Al Teatro Bolivar di Napoli va in scena “La luna è una mujer”, un’opera transmediale diretta dall’attrice e regista Maria Angela Robustelli. La rappresentazione, unica nel suo genere, celebra i 2500 anni di storia della città, offrendo un’esperienza artistica che unisce diverse forme di comunicazione e narrazione per rendere omaggio alla ricca cultura partenopea.

L'attrice e regista Maria Angela Robustelli porta in scena, al Teatro Bolivar, un'opera transmediale che celebra i 2500 anni dalla nascita di Napoli. Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 19.00 (in replica in matinée lunedì e martedì 15-16 dicembre ore 10.30), al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu'Tracks, sarà di scena "La luna è una mujer".

