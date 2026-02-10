AL SEATEC ORA COL NUOVO NOME SEATECHNOLOGY IL RINA DIBATTE SULLE NUOVE NORMATIVE DELLO YACHTING

Questa mattina, a CarraraFiere, si è aperto il seminario del Rina dedicato alle nuove normative nel settore yachting. L’evento, inserito nel programma di Seatechnology, ha richiamato professionisti e aziende del settore navale e da diporto, pronti a discutere di innovazioni e regole che cambieranno il modo di costruire e gestire gli yacht. La giornata si svolge in un clima di confronto e approfondimento, con l’obiettivo di favorire relazioni tra gli operatori e aggiornare tutti sulle ultime novità legislative.

Venerdì 13 marzo alle ore 8:30 in Sala Bernini di CarraraFiere, a Marina di Carrara ha luogo il seminario del Rina dedicato all'approfondimento tecnico, intitolato "Nuove normative nel settore yachting", nell'ambito di Seatechnology, il rinnovato nome e format di Seatec, l'evento di CarraraFiere che si svolge il 12 e 13 marzo, l'unica rassegna in Italia dedicata alle aziende che operano nella fornitura della cantieristica navale e da diporto, si propone di offrire spazi dedicati alle tecnologie, all'innovazione, ai materiali e ai processi che contribuiscono allo sviluppo della Yachting Industry, con un'impostazione che integra contenuti tecnici, momenti di confronto e attività strutturate per favorire relazioni professionali.

