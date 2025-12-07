Affrontiamo una squadra molto competitiva
"Sarà una partita dura e tosta". Mister Gregucci ha presentato così la sfida di questa sera fra la sua Sampdoria e la Carrarese. "Abbiamo preparato la settimana scrupolosamente – ha aggiunto – in modo da lottare e fare una prestazione importante. Per noi ogni partita lo è e quindi dobbiamo avere più coraggio, più fiducia e una mentalità nuova, perché dovremo riuscire a portare tante cose dalla nostra parte ed essere lucidi nella lettura delle situazioni". Il tecnico blucerchiato teme di più la fisicità e la capacità di riaggressione: "Siamo consapevoli di affrontare una squadra che in condizione atletica e in aggressione è sempre stato competitivo con tutti, per questo dobbiamo mantenere sempre la lucidità". 🔗 Leggi su Lanazione.it
