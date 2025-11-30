Camionista adesca 15enne in autoscuola e lo molesta | arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minore
Il camionista, un 60enne, avrebbe chiesto un rapporto in cambio di denaro all'adolescente che poi ha chiamato i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
