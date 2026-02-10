Adele Gatto parrucchiera olimpica

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Adele Gatto ha attirato l’attenzione di tutti. La parrucchiera olimpica ha sfilato sul palco, con un sorriso grande e un look che ha lasciato tutti a bocca aperta. Era difficile credere ai propri occhi: Adele sembrava uscita da un sogno, così bella e radiosa. La sua presenza ha regalato un momento speciale alla serata, dimostrando ancora una volta quanto la passione e il talento possano fare la differenza anche in un evento così grande.

Talmente bello da non sembrare quasi vero, come un sogno a occhi aperti. Adele è stata tra le protagoniste della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. In pochi l'hanno vista, non è stata mai inquadrata dalle televisioni, perché lei ha lavorato dietro le quinte, nel backstage. Tutti però hanno potuto ammirare in mondovisione il suo tocco, che ha contribuito a rendere l'evento così perfetto. Adele Gatto, parrucchiera di 47 anni di Calolziocorte, due volte campionessa mondiale di acconciature, si è occupata delle figuranti della cerimonia olimpica, tra ballerine, artisti e modelle.

