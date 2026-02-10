Addio all’assessore | un messaggio di umanità e gratitudine al termine del mandato
Vania Continanza dice addio al suo incarico di assessore comunale all’Istruzione con un messaggio che ha sorpreso e commosso molti. Alla fine del mandato, ha scelto di ringraziare la comunità e di parlare di umanità e gratitudine, lasciando un segno di sincerità oltre le parole ufficiali.
Vania Continanza ha concluso il suo incarico come assessore comunale all’Istruzione con un messaggio che ha sorpreso e commosso la comunità, sottolineando l’importanza di riconoscere le persone al di là dei ruoli istituzionali e delle dinamiche politiche. La sua lettera d’addio, pubblicata sui social media il 10 febbraio 2026, rappresenta un esempio di eleganza e umanità in un contesto spesso caratterizzato da cinismo e opportunismo. L’uscita di Continanza dalla giunta comunale non è stata segnata da polemiche o recriminazioni, ma da un bilancio positivo e da un profondo senso di gratitudine verso coloro che hanno condiviso con lei questo percorso.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Vania Continanza
Addio al padre del cantante Piero Pelù: commozione e ricordi in un messaggio d’addio.
Il padre di Piero Pelù si è spento, lasciando un vuoto enorme nella vita del cantante.
Addio al prof Gianni Immovilli. Cordoglio e gratitudine di Unimore
L’Università di Modena e Reggio piange la perdita del professor Gianni Immovilli, morto il 26 gennaio 2026.
Ultime notizie su Vania Continanza
Argomenti discussi: Addio all'ex assessore, niente Carnevale; Anche gli alpini in Duomo per l’addio al consigliere Onori; Addio a Salvatore Mazzaracchio, ex assessore regionale e parlamentare; Addio a Giuseppe Barbieri: Miggiano piange l’assessore del fare e del servizio.
Addio all’imprenditore Luigi BontempiComunità in lutto: ha ricoperto anche il ruolo di assessore durante l'amministrazione Ruffini, inoltre era molto impegnato nel sociale In queste ore è venuto a mancare Luigi Bontempi. Imprenditore da ... youtvrs.it
Addio a Giuseppe Barbieri: Miggiano piange l’assessore del fare e del servizioIl cordoglio del sindaco Michele Sperti e dell’Anci per la scomparsa dell’amministratore, appena 57enne: una vita dedicata al bene comune, dai lavori pubblici fino alla tutela dell’ambiente ... lecceprima.it
ADDIO AD ADRIANO SIMONI, DIRETTO DELL'AMBITO IDRICO EGATO6 Il cordoglio del sindaco Abonante e dell'assessore Laguzzi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.