Addio all’assessore | un messaggio di umanità e gratitudine al termine del mandato

Vania Continanza dice addio al suo incarico di assessore comunale all’Istruzione con un messaggio che ha sorpreso e commosso molti. Alla fine del mandato, ha scelto di ringraziare la comunità e di parlare di umanità e gratitudine, lasciando un segno di sincerità oltre le parole ufficiali.

Vania Continanza ha concluso il suo incarico come assessore comunale all’Istruzione con un messaggio che ha sorpreso e commosso la comunità, sottolineando l’importanza di riconoscere le persone al di là dei ruoli istituzionali e delle dinamiche politiche. La sua lettera d’addio, pubblicata sui social media il 10 febbraio 2026, rappresenta un esempio di eleganza e umanità in un contesto spesso caratterizzato da cinismo e opportunismo. L’uscita di Continanza dalla giunta comunale non è stata segnata da polemiche o recriminazioni, ma da un bilancio positivo e da un profondo senso di gratitudine verso coloro che hanno condiviso con lei questo percorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

