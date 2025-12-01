Padovano esalta l’Inter | È la più forte di tutte E sulle sconfitte dico questo 

Inter News 24 L’ex calciatore della Juventus Michele Padovano ha elogiato l’Inter, indicandola come la più forte di tutte, parlando poi anche delle ultime sconfitte nerazzurre. Dopo le brucianti sconfitte subite contro il Milan in campionato e l’Atletico Madrid in Champions League, l’ Inter ritrova la vittoria. La squadra di Cristian Chivu ha superato il Pisa per 2-0 grazie a una doppietta dell’attaccante argentino e capitano, Lautaro Martínez. La reazione dei nerazzurri è stata accolta con sollievo e analizzata in diretta da Michele Padovano a Sky Sport. L’ex attaccante, ora opinionista, ha commentato la prestazione, evidenziando come la vittoria sia stata fondamentale per il morale e per la classifica, riportando i meneghini sulla giusta carreggiata. 🔗 Leggi su Internews24.com

