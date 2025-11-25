Acf vittoria nel derby per la Primavera
Arezzo, 25 novembre 2025 – . Successi anche per Under 15, Under 17 e Under 12. PRIMAVERA: ACF AREZZO – FIORENTINA 2-1. L’ACF Arezzo si aggiudica il primo derby stagionale con la Fiorentina, grazie a un gol al 90’. La prima occasione arriva al 19’, con Placidi che tenta la conclusione dalla distanza, alta di poco. Al 27’ ci prova anche Tulimieri, senza riuscire a concretizzare. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. La ripresa si apre con un’opportunità per la Fiorentina: De Gregorio recupera palla in attacco e si presenta al 1vs1 con Cardarelli, che salva il risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
U17 – VITTORIA IMPORTANTE NEL DERBY! Derby sempre speciale quello di sabato contro Pallacanestro Grosseto, giocato come sempre con grande sportività e rispetto. Partita non brillante e molto “sporca”, ma i nostri ragazzi hanno saputo rimanere c - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "Il derby? Ora mi godo la vittoria, poi torno a casa e sto con la famiglia e mi godo qualche partita di NFL. Poi allenerò i pochi che rimangono, il prossimo weekend lo abbiamo libero e devo vedere cosa fare con mia moglie. E poi penseremo al derby" Vai su X
Acf, vittoria nel derby per la Primavera - Arezzo, 25 novembre 2025 – Acf, vittoria nel derby per la Primavera. msn.com scrive