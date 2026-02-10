Conegliano conquista la decima vittoria di fila battendo Firenze in tre set in meno di 80 minuti. Le donne di Santarelli dimostrano ancora una volta la loro forza, anche senza le titolari Chirichella, Fahr, Haak e Zhu. A brillare sono state Adigwe e l’MVP Sillah, che hanno guidato il team verso un successo senza troppi problemi. Firenze si inchina davanti alla capolista, che continua a blindare il primato in classifica.

Nell'anticipo valido per la ventiquattresima giornata del campionato di A-1 l'Imoco schianta in meno di un'ora e venti minuti di gioco il Bisonte Firenze. La squadra di Santarelli conquista la decima vittoria consecutiva e, con questi tre punti, mantiene saldamente il primato della classifica. C'è stato ben poco spazio per le padrone di casa che hanno subito, inesorabilmente, la supremazia delle campionesse venete. A riposo Haak, Zhu Ting, Fahr e Chirichella, le pantere si affidano a Adigwe (17 punti a referto), Sillah (16 punti e mvp) e Gabi (13) in attacco che non danno alcun respiro alla difesa toscana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A1 donne, Conegliano è un rullo, anche senza le titolari: Firenze si inchina in tre set

Conegliano prende il largo e vince il secondo set contro Firenze.

