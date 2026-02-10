A Ferrara, il Comune ha sgomberato circa 500 persone dal cosiddetto

Abitavano nel cosiddetto "grattacielo" vicino alla stazione, molto malmesso: il sindaco ha fatto capire loro che devono arrangiarsi Entro la fine della settimana a Ferrara quasi 300 persone dovranno lasciare le loro case per rispettare un’ordinanza di sgombero firmata dal sindaco leghista Alan Fabbri. Altre 200 sono già senza una casa da quasi un mese. Molte sono costrette a dormire da parenti e amici, alcune in spazi messi a disposizione dalle associazioni. Altre ancora stanno dormendo in auto. Il sindaco ha ordinato i primi sgomberi dopo un incendio avvenuto nella torre B domenica 11 gennaio intorno alle 4 del mattino. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Ferrara il comune ha sgomberato 500 persone, e se n’è lavato le mani

L'occupazione di Askatasuna ha rivelato profonde divergenze tra il movimento e il Comune, con trasgressioni al patto avvenute senza il coinvolgimento del sindaco.

Il 17enne di Ferrara è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di droga e un coltello durante un controllo.

