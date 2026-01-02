Al controllo dei carabinieri tiene le mani in tasca perquisito | ha con sé droga e coltello

Il 17enne di Ferrara è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di droga e un coltello durante un controllo. L’intervento, svolto il 22 dicembre nell’ambito delle attività di prevenzione nei pressi di locali pubblici, ha portato alla sua perquisizione. Durante il controllo, il giovane ha cercato di fuggire, ma è stato comunque sottoposto a perquisizione e denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

