Al controllo dei carabinieri tiene le mani in tasca perquisito | ha con sé droga e coltello
Il 17enne di Ferrara è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di droga e un coltello durante un controllo. L’intervento, svolto il 22 dicembre nell’ambito delle attività di prevenzione nei pressi di locali pubblici, ha portato alla sua perquisizione. Durante il controllo, il giovane ha cercato di fuggire, ma è stato comunque sottoposto a perquisizione e denunciato per detenzione ai fini di spaccio.
In fuga dai militari, ha la droga e un coltello. Lo scorso 22 dicembre, i carabinieri di Ferrara, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di discoteche e locali pubblici, hanno denunciato un 17enne per detenzione ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
