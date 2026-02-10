A Civita di Bagnoregio segnali di cedimenti | intervista al presidente dei geologi Roberto Troncarelli

A Civita di Bagnoregio i segnali di cedimenti diventano sempre più evidenti. Il territorio, già fragile, mostra crepe e instabilità che preoccupano residenti e autorità. Roberto Troncarelli, presidente dei geologi, ha spiegato che le piogge intense peggiorano la situazione e mettono a rischio le case e le strade del borgo. La situazione richiede interventi immediati per evitare danni più seri.

Un territorio fragile, dove la pioggia non è più solo un fenomeno atmosferico ma una minaccia diretta alla viabilità e alle abitazioni. Da Viterbo fino al litorale, la Tuscia si è ritrovata ancora una volta a fare i conti con allagamenti e smottamenti. Non è solo sfortuna, ma il risultato di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Civita di Bagnoregio Civita di Bagnoregio ambasciatrice della bellezza italiana Il presepe vivente a Civita di Bagnoregio tra incanto e magia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Civita di Bagnoregio Argomenti discussi: In visita a Civita di Bagnoregio con il portalettere Gianluca: Questo posto è magico; Harry Styles e Civita di Bagnoregio: quando il glamour incontra La città che muore; Da Apice a Craco, viaggio nelle città fantasma d’Italia svuotate da frane e terremoti; Viterbo News 24 - Foto. Scoprire la magia di Civita di Bagnoregio in tre giorni primaveriliUn viaggio nel cuore dell’antica città sospesa, tra bellezze naturali e storiche di un ... msn.com Civita di Bagnoregio in mostra a New York: la magia del borgo sospeso negli scatti del fotografo Brian StantonLa magia del borgo sospeso nel tempo approda oltreoceano. Civita di Bagnoregio con la sua storia, le sue tradizioni, la sua unicità fa tappa a New York attraverso gli scatti del fotografo Brian ... repubblica.it NISCEMI. Purtroppo non sono buone notizie. Il presidente nazionale dei geologi Roberto Troncarelli a Niscemi sottolinea come ogni scelta di pianificazione debba basarsi su dati certi e una approfondita conoscenza del sottosuolo. Nel caso della frana, spieg - facebook.com facebook Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare, Roberto Troncarelli, Presidente ordine dei geologi, e Carmelo Mazzara, Cittadino sfollato di Niscemi, questa sera #28gennaio ospiti a #CinqueMinuti. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.