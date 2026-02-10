A che ora parte Giada D’Antonio nello slalom della combinata | programma esatto distacco tv
A che ora parte Giada D’Antonio nello slalom della combinata: programma esatto, distacco, tv Giada D’Antonio si appresta a esordire alle Olimpiadi Invernali. La ragazza di 16 anni, originaria di Napoli, gareggerà nello slalom della combinata e sta preparando l’ultimo allenamento prima della partenza. La giovane sciatrice, che ha già partecipato in Coppa del Mondo e in circuiti FIS, punta a fare bene e a mettersi in mostra tra i migliori. La sua partenza è prevista nel pomeriggio, e gli app
Giada D’Antonio si appresta a fare il proprio esordio alle Olimpiadi Invernali: la 16enne campana, convocata per i Giochi dopo qualche apparizione in Coppa del Mondo e tante gare FIS e nel circuito di Nor-Am, avrà la possibilità di debuttare nella competizione sportiva più importante. L’azzurra è stata selezionata per la combinata a squadre, in coppia con Nadia Delago: la trentina ha completato la discesa libera e ha così garantita alla napoletana la possibilità di cimentarsi per la prima volta in un evento a cinque cerchi. Nadia Delago non è stata brillantissima durante la propria prova e ha chiuso al 20mo posto con un ritardo di 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
