Con che n di pettorale parte Giada D’Antonio nello slalom di Semmering? Orario esatto tv streaming

Giada D’Antonio farà il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino nella giornata di domenica 28 dicembre, quando andrà in scena lo slalom di Semmering. A 16 anni e sette mesi, la giovane promessa campana si affaccerà al massimo circuito internazionale itinerante e cercherà di mettere in mostra tutto il suo talento in un contesto altamente competitivo. L’azzurra cercherà di acquisire esperienza, ma proverà a battagliare a viso aperto per cercare di strappare una difficile qualificazione alla seconda manche. La classe 2009 sta riscuotendo notevole interesse a livello mediatico e il suo talento è noto agli addetti ai lavori, ora vedremo come si comporterà tra i pali stretti sulla neve austriaca dopo che Anna Trocker, l’altra giovane rivelazione del movimento tricolore, ha sfiorato la qualificazione alla seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

