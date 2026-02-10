A Biofach 2026 Icam presenta il cioccolato di filiera responsabile dal Perù all' Italia

A Biofach 2026, Icam ha presentato il suo cioccolato di filiera responsabile dal Perù all’Italia. L’azienda italiana ha mostrato come lavora direttamente con i produttori, mantenendo trasparenza e impegni concreti nei territori di origine del cacao. La presentazione ha ribadito l’importanza di un approccio sostenibile e diretto, che garantisce qualità e rispetto per le comunità coinvolte.

Con oltre 7.000 tonnellate di cacao acquistato nel 2025 in Perù, Icam è presente da lungo tempo nel Paese e collabora direttamente con le cooperative locali, creando relazioni solide che generano valore condiviso per produttori, comunità e filiera. Questo approccio trova una delle sue espressioni più virtuose nella collaborazione con la cooperativa peruviana Cuencas del Huallaga. Una partnership costruita nel tempo, fondata sulla fiducia reciproca e su obiettivi condivisi, che Icam porterà in occasione di Biofach 2026, la principale fiera mondiale del biologico, in programma dal 10 al 13 febbraio a Norimberga, come esempio di case history di successo capace di coniugare eccellenza del prodotto, equità economica e sviluppo delle comunità locali.

