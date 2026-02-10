2XKO fatica a decollare | Riot Games ridimensiona il team

Il team di 2XKO fatica a decollare. Riot Games ha annunciato una riduzione del personale di sviluppo, spiegando che il progetto continua, ma con meno risorse e un’idea diversa rispetto a prima. La decisione arriva dopo mesi di difficoltà e mostra come l’azienda si stia riorganizzando per cercare di rilanciare il gioco. I giocatori sono stati informati direttamente, ma ancora non si hanno dettagli su quando l’aggiornamento arriverà.

Il percorso di 2XKO entra in una fase di assestamento. Con una comunicazione aperta rivolta ai giocatori, Riot Games ha confermato una riduzione del team di sviluppo, spiegando in modo diretto le ragioni della scelta e ribadendo che il progetto resta attivo, anche se con un’impostazione diversa rispetto al passato. Le motivazioni dietro la scelta di Riot. A fare chiarezza è stato Tom Cannon, che ha spiegato come la decisione sia maturata dopo un’analisi approfondita dell’andamento del gioco. L’arrivo di 2XKO anche su console ha fornito nuovi dati sul comportamento dei giocatori nel medio e lungo periodo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - 2XKO fatica a decollare: Riot Games ridimensiona il team Approfondimenti su 2XKO Riot Games 2XKO: Riot Games riduce il team di sviluppo dopo un lancio deludente, 80 dipendenti coinvolti. Riot Games ha deciso di tagliare 80 posti di lavoro nel team che lavora a 2XKO, il gioco di combattimento ambientato nell’universo di League of Legends. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su 2XKO Riot Games Argomenti discussi: 2XKO fatica a decollare: Riot Games ridimensiona il team; 2XKO fatica a decollare | Riot Games ridimensiona il team. 2XKO fatica a decollare: Riot Games ridimensiona il teamIl percorso di 2XKO entra in una fase di assestamento. Con una comunicazione aperta rivolta ai giocatori, Riot Games ha confermato una riduzione del team ... gamerbrain.net Riot Games ha annunciato una riduzione del team di sviluppo di 2XKO, così da rendere il picchiaduro ambientato nell’universo di League of Legends più sostenibile. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook Nemmeno tre settimane, e Riot Games ha già annunciato alcuni tagli per il team di #2XKO,a seguito delle performance deludenti del picchiaduro. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.