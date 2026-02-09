Zoe Trinchero e Matilde Baldi amiche morte a 40 giorni di distanza altro dolore per Montegrosso d' Asti

Due giovani ragazze, Zoe Trinchero e Matilde Baldi, muoiono a pochi mesi di distanza. Zoe è stata uccisa a Nizza Monferrato da un altro ragazzo. Matilde, invece, era sua amica fin dall’infanzia e abitava a Montegrosso d’Asti. La comunità è sotto shock per questo doppio dolore.

Una doppia tragedia scuote Montegrosso d’Asti.

Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione del gip di Asti, dopo aver raggiunto i 212 kmh sull’Asti-Cuneo.

