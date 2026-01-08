Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione del gip di Asti, dopo aver raggiunto i 212 km/h sull’Asti-Cuneo. L’arresto è collegato alla morte di Matilde Baldi, di cui Vacchina è ritenuto coinvolto. La vicenda ha suscitato attenzione, portando alla sua contestuale misura cautelare.

Chi è Franco Vacchina e perché è stato arrestato. Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, si trova agli arresti domiciliari su ordinanza del gip di Asti. L’uomo è accusato di omicidio stradale per l’incidente avvenuto l’11 dicembre scorso sull’autostrada Asti-Cuneo (A33), nel quale ha perso la vita Matilde Baldi, 20 anni, morta dopo cinque giorni di coma all’ospedale di Alessandria. Alla base della misura cautelare non c’è solo la dinamica dell’impatto, ma anche il presunto tentativo di inquinamento delle prove nei giorni successivi allo schianto. La gara folle a oltre 200 all’ora sull’autostrada. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Porsche a 212 km/h sull’Asti-Cuneo: arrestato Franco Vacchina per la morte di Matilde Baldi

Leggi anche: Matilde Baldi uccisa in un incidente stradale durante una corsa clandestina, arrestato Franco Vacchina, guidava la Porsche a 212 km

Leggi anche: Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato l?uomo alla guida: «Franco Vacchina ha cercato di cancellare le prove»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli, Concerto dell'Epifania al Nest: «Così creiamo aggregazione»; Aurora Livoli, il killer era già stato espulso due volte (ma aveva il passaporto scaduto): «Permesso di soggiorno negato perché pericoloso»; MasterChef, l'eliminato Piponzio: «Dopo la morte di mamma partecipare è stato terapeutico. L'umanità di chef Locatelli mi ha colpito»; Napoli, Spalletti risponde a Conte: «Ha ragione, siamo avanti dal punto di vista strutturale».

Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato l’uomo alla guida: «Franco Vacchina ha cercato di cancellare le prove» - Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici alla guida della Porsche coinvolta nell’incidente che ha ucciso la giovane Matilde Baldi, 20 anni, è stato arrestato. leggo.it