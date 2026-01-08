Porsche a 212 km h sull’Asti-Cuneo | arrestato Franco Vacchina per la morte di Matilde Baldi
Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione del gip di Asti, dopo aver raggiunto i 212 km/h sull’Asti-Cuneo. L’arresto è collegato alla morte di Matilde Baldi, di cui Vacchina è ritenuto coinvolto. La vicenda ha suscitato attenzione, portando alla sua contestuale misura cautelare.
Chi è Franco Vacchina e perché è stato arrestato. Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, si trova agli arresti domiciliari su ordinanza del gip di Asti. L’uomo è accusato di omicidio stradale per l’incidente avvenuto l’11 dicembre scorso sull’autostrada Asti-Cuneo (A33), nel quale ha perso la vita Matilde Baldi, 20 anni, morta dopo cinque giorni di coma all’ospedale di Alessandria. Alla base della misura cautelare non c’è solo la dinamica dell’impatto, ma anche il presunto tentativo di inquinamento delle prove nei giorni successivi allo schianto. La gara folle a oltre 200 all’ora sull’autostrada. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
