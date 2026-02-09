YouTuber al cinema | Iron Lung sfida Hollywood con un incasso record di 23 milioni

Il film “Iron Lung”, diretto e interpretato da Mark Fischbach, meglio conosciuto come Markiplier, sta facendo parlare di sé. In pochissimi giorni, il horror ha totalizzato oltre 23 milioni di dollari al botteghino, un risultato sorprendente considerando che si tratta di un debutto. La pellicola ha sfidato Hollywood e ha catturato l’attenzione di pubblico e critica, dimostrando come un YouTuber possa trasformarsi in un protagonista anche sul grande schermo.

Il panorama cinematografico americano è sconvolto da un successo inaspettato: "Iron Lung", il film horror diretto e interpretato dallo YouTuber Mark Fischbach, noto come Markiplier, ha incassato 23,3 milioni di dollari nella sua prima settimana completa nelle sale. Un risultato sorprendente per una produzione autofinanziata con un budget di soli 3 milioni, che lo posiziona al quarto posto tra i film più visti negli Stati Uniti nel 2026. L'incredibile performance di "Iron Lung" segna un punto di svolta nel modo in cui i contenuti digitali possono tradursi in successi al botteghino. Un fenomeno che potrebbe aprire nuove strade per creatori di contenuti e sfidare le logiche consolidate dell'industria cinematografica tradizionale.

