Data uscita teatrale di markiplier iron lung nel 2026
aggiornamenti sulla distribuzione cinematografica di ‘iron lung’ di markiplier. Il film ‘Iron Lung’, diretto e finanziato in buona parte da Markiplier, si prepara a fare il suo debutto nelle sale cinematografiche, dopo un percorso di produzione durato quasi tre anni. L’annuncio della data di uscita rappresenta un importante passo nel progetto, che ha suscitato grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori. data e modalità di distribuzione. uscita nelle sale e pianificazione. Secondo quanto riportato da Variety, ‘Iron Lung’ sarà disponibile nelle sale a partire dalla fine di gennaio 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
