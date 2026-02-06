Bron Breakker | la WWE cambia i piani

La WWE sorprende di nuovo. I piani per la prossima grande serata sono stati rivisti più volte nelle ultime settimane. L’attenzione si sposta su Bron Breakker, che sta attirando l’interesse dei dirigenti. Al momento, i programmi cambiano rapidamente e niente è ancora deciso definitivamente. La dirigenza sembra puntare su un giovane campione, ma tutto può ancora evolversi nelle prossime settimane.

Il piano creativo per WrestleMania 42 è stato soggetto a rapidi cambi di rotta dettati da eventi in corsa, con una dinamica centrata su un giovane campione in ascesa, su un diverso equilibrio tra i titoli e su confronti chiave che avrebbero ridefinito le gerarchie della scena WWE. La narrazione ha previsto una sequenza di passaggi volti a scolpire una consacrazione definitiva, con esiti che avrebbero potuto cambiare il corso della stagione. Il progetto originale prevedeva che bron breakker emergesse come campione dopo una vittoria nella Royal Rumble, per poi confrontarsi con cm punk nel palcoscenico principale, il titolo mondiale al centro della scena.

