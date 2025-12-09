PS5 Sony pubblica il video dedicato ai giochi in arrivo nel 2026 con Halo e Wolverine ma niente GTA 6

Sony ha rilasciato un video che presenta i principali giochi AAA in arrivo su PS5 nel 2026, tra cui titoli come Halo e Wolverine. Tuttavia, il tanto atteso GTA 6 non è stato menzionato. L’anticipazione offre uno sguardo sulle prossime novità che caratterizzeranno il panorama videoludico della console Sony.

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un video che anticipa i principali giochi AAA in arrivo su PS5 nel corso del 2026. Precisiamo immediatamente ci si tratta di una selezione che non copre tutto ciò che verrà rilasciato sulla console il prossimo anno, ma offre comunque un assaggio di ciò che eleverà l’esperienza di gioco sulla console. Il video punta a stimolare l’attenzione del pubblico mettendo al centro produzioni di grande richiamo, includendo anche alcune sorprese, con una delle più notevoli che è la presenza di Halo: Campaign Evolved, remake del primo storico Halo, un tempo simbolo dell’universo Xbox. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PS5, Sony pubblica il video dedicato ai giochi in arrivo nel 2026, con Halo e Wolverine ma niente GTA 6

