William e Kate | spunta il video che incrimina il Principe Le ultime indiscrezioni da Londra e le smentite

Sul web gira un video che potrebbe mettere in crisi il Principe William. Le voci di un divorzio segreto tra lui e Kate Middleton si fanno più insistenti, anche se finora non ci sono conferme ufficiali. Intanto, i fan restano in attesa di chiarimenti mentre le indiscrezioni continuano a circolare sui social e sui tabloid.

Il Principe William e Kate Middleton avrebbero divorziato segretamente: sono queste le voci che stanno circolando su X. Il video è virale.. Ancora una volta la coppia reale è protagonista di nuove indiscrezioni, che riguardano stavolta una loro possibile separazione. Uno dei rumour più insistenti su di loro fu quello che circolò nel periodo in cui la Principessa del Galles stava lottando contro il cancro: si arrivò addirittura a dire che il suo volto era apparso sfigurato per via di alcuni comportamenti violenti da parte del marito. A far circolare il recente gossip è stato invece un video postato su X, nel quale si vede il Principe che attende due dei suoi tre figli, George e Charlotte, mentre scendono da un elicottero sulla pista vicino a Kensington Palace. 🔗 Leggi su Tpi.it

Le recenti indiscrezioni provenienti da Londra suggeriscono un possibile allontanamento tra Kate Middleton e il principe William.

William e Kate hanno rotto il silenzio sul caso Epstein, che ha coinvolto il principe Andrea.

