William e Kate hanno rotto il silenzio e si sono detti molto preoccupati per le ultime rivelazioni sui file di Jeffrey Epstein. La coppia reale ha parlato di “profonda preoccupazione” per quanto emerso, senza entrare troppo nel dettaglio. La loro posizione arriva dopo le tante notizie che coinvolgono il caso e il principe Andrea. La famiglia reale si trova sotto i riflettori, mentre il scandalo continua a scuotere i vertici di Buckingham Palace.

Kensington Palace diffonde la prima presa di posizione ufficiale dei principi di Galles dopo le nuove rivelazioni sullo scandalo che coinvolge l’ex principe Andrea ll principe William e la consorte Kate hanno espresso la loro "profonda preoccupazione" per le "continue rivelazioni" emerse dai file sullo scandalo del defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Nel breve comunicato viene sottolineato come il pensiero dei principi di Galles sia "rivolto alle vittime" dello scandalo Epstein e soprattutto non viene mai citato Andrea. Dalla pubblicazione degli ultimi file negli Usa sullo scandalo Epstein, poco più di una settimana fa, i membri più in vista della famiglia reale avevano evitato di commentare direttamente la serie di rivelazioni vergognose sul conto dell'ex duca di York, già caduto definitivamente in disgrazia per il suo legame a doppio filo col faccendiere pedofilo morto suicida in carcere. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - William e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein che ha travolto il principe Andrea. Le parole a sorpresa

William e Kate hanno deciso di parlare per la prima volta dopo le recenti rivelazioni sul caso Epstein.

