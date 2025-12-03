Manchester United-West Ham giovedì 04 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manchester United e West Ham chiudono il programma del turno infrasettimanale, ovvero della quattordicesima giornata di Premier League. Nel weekend scorso, i Red Devils sono reduci dalla vittoria sul campo del Crystal Palace che li ha riportati più vicini al quarto-quinto posto, mentre gli Hammers, dopo aver conseguito tre risultati utili consecutivi per la prima . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

manchester united west ham gioved236 04 dicembre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Manchester United-West Ham (giovedì 04 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

manchester united west hamPronostico Manchester United vs West Ham – 4 Dicembre 2025 - West Ham, sfida valida per la Premier League del 4 Dicembre 2025 alle 21:00. Scrive news-sports.it

West Ham-Manchester United, le probabili formazioni: squadre in cerca di continuità - All’Olympic Stadium di Londra si gioca il match valido per la nona giornata di Premier League tra West Ham e Manchester United. Secondo sportnotizie24.com

Manchester United-West Ham, le formazioni ufficiali - Sfida per l’Europa tra Manchester United e West Ham, che cercano un posto in Champions League (di seguito le formazioni ufficiali). Si legge su 11contro11.it

West Ham-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita - Il Manchester United di Cristiano Ronaldo sfida il West Ham in trasferta: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming. Da goal.com

Cerca Video su questo argomento: Manchester United West Ham