Manchester United e West Ham chiudono il programma del turno infrasettimanale, ovvero della quattordicesima giornata di Premier League. Nel weekend scorso, i Red Devils sono reduci dalla vittoria sul campo del Crystal Palace che li ha riportati più vicini al quarto-quinto posto, mentre gli Hammers, dopo aver conseguito tre risultati utili consecutivi per la prima . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester United-West Ham (giovedì 04 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici