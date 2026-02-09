Volley Semeniuk cerca di rialzare la Sir | Testa ai prossimi obiettivi

Dopo la delusione in Coppa Italia, la Sir Susa Scai Perugia si concentra già sui prossimi obiettivi. Semeniuk prova a rialzarsi e a dare una mano alla squadra, mentre la vittoria di Verona in finale ha lasciato l’amaro in bocca ai padroni di casa. Ora la squadra guarda avanti, senza perdere di vista le sfide che arrivano.

I Block Devils sono tornati al lavoro dopo la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia ed è lo schiacciatore polacco a guardare avanti. Parla anche Solè: "Abbiamo fatto tante cose buone, continuiamo a lavorare" Chiusa la parentesi amara della Coppa Italia la Sir Susa Scai Perugia guarda avanti. Una Verona che si è dimostrata in grande spolvero anche in finale ha impedito ai bianconeri di giocarsi fino in fondo il secondo traguardo stagionale. I giochi, questo è bene sottolinearlo, non sono certo finiti: in tre giorni ci sarà la possibilità di crearsi un cammino preferenziale in altre due competizioni, la Champions League e la Superlega.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

L’Invicta si prepara a riprendere il cammino dopo la recente sconfitta al quinto set.

