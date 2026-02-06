' Voci in viaggio dalla Cina all' Italia' concerto vocale sul repertorio tradizionale cinese e italiano

Questa sera a Ferrara, presso il Teatro Comunale, si tiene un concerto che mette insieme musica cinese e italiana. Gli studenti e i docenti hanno passato due giorni a studiare e preparare il repertorio. Ora, sul palco del Ridotto, portano in scena il risultato di questo lavoro, con brani tradizionali di entrambe le culture. È un’occasione per ascoltare e scoprire come due mondi musicali diversi si incontrano e si arricchiscono a vicenda.

Lunedì 9 (ore 18), presso il Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, gli studenti ed i docenti presenteranno il frutto di due giornate di studio 'Voci in viaggio dalla Cina all'Italia' in un concerto di musica vocale dedicato ai repertori italiano e cinese. Un grande esempio di scambio culturale.

