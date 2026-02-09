Viterbo oasi di aria buona e pulita

Viterbo si conferma come una delle città più pulite d’Italia per quanto riguarda la qualità dell’aria. Secondo il dossier Mal'Aria 2026 di Legambiente, presentato oggi, il capoluogo della Tuscia non registra problemi con le polveri sottili Pm10 e Pm2,5. I dati del 2025 dimostrano che Viterbo mantiene un’aria buona e senza criticità, confermando la sua posizione tra le città più “respirabili” del paese.

Il dossier Mal'Aria 2026 di Legambiente conferma il primato del capoluogo per la qualità dell'atmosfera: zero sforamenti e parametri già in linea con le rigide norme europee. Tutti i dati Viterbo si conferma ancora una volta tra le città più "respirabili" d'Italia. Secondo il dossier Mal'Aria 2026 di Legambiente, presentato oggi, 9 febbraio, con i dati consolidati del 2025, il capoluogo della Tuscia non ha fatto registrare alcuna criticità né per le polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) né per il biossido di azoto (No2). Mentre nel resto della regione si contano i giorni di sforamento, i viterbesi possono dormire sonni tranquilli: la città è già ampiamente sotto i limiti che l'Europa imporrà dal 2030.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

