Imbrattati i leoni dalla Basilica di San Zeno scritte a Castelvecchio | indaga la polizia
La polizia di Stato indaga sui due atti vandalici commessi ai danni di altrettanti siti storici di Verona alla vigilia di Natale: la Basilica di San Zeno e Castelvecchio. Nel primo caso alcuni ignoti hanno imbrattato i leoni stilofori, posti all'ingresso dello storico luogo di culto cittadino. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno: scritte “Free Gaza” anche in piazza Corrubbio
Leggi anche: Verona, imbrattati i leoni della basilica di San Zeno
Blitz ProPal a San Zeno e Castelvecchio, i leoni della basilica imbrattati di verde: «Free Gaza» / VIDEO; Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno; Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno; L'ADIGE.IT * ATTUALITÀ: «IMBRATTATI A VERONA I LEONI DELLA BASILICA DI SAN ZENO.
Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno - A Verona ignoti hanno imbrattato con vernice verde i leoni stilofori situati all'ingresso della basilica di San Zeno. msn.com
Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno: scritte “Free Gaza” anche in piazza Corrubbio - Scritte vandaliche nel centro di Verona alla vigilia di Natale: colpiti i leoni della basilica di San Zeno, il monumento al Bersagliere in piazza Corrubbio ... fanpage.it
Pro Pal imbrattano i leoni di Verona. E spunta la scritta “Free Gaza" - Il danno ai leoni stilofori di Verona dev'essere ancora quantificato: la polizia sta guardando le immagini delle videocamera alla ricerca dei responsabili. msn.com
VERONA, IMBRATTATI I LEONI DI SAN ZENO #verona #sanzeno - facebook.com facebook
Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno. Mazzi: 'Risarciscano tutti i danni fino all'ultimo euro' #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.