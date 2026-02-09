Visita guidata | Il seminario vescovile di Verona

A Verona, nel quartiere di Veronetta, si tiene oggi una visita guidata al Seminario vescovile. La sede storica, situata tra l’Adige e le Torricelle, si mostra con la sua facciata lunga e imponente, dominando la via San Vitale. Molti curiosi si sono radunati per scoprire i segreti di questa struttura che da secoli rappresenta un punto di riferimento per la città.

A Veronetta, in Contrada San Vitale, tra l’Adige e le Torricelle, sorge la sede storica del Seminario Maggiore, che domina con una lunga ed imponente facciata l’omonima via.Luogo di formazione di generazioni di preti - e di alcuni santi - racchiude al suo interno testimonianze di più di tre.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Seminario Vescovile Gli Etruschi e il sacro: conferenza di Valentino Nizzo al Seminario vescovile Venerdì 13 febbraio alle 17,30, il professor Valentino Nizzo terrà una conferenza al Seminario vescovile. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Seminario Vescovile Argomenti discussi: Con Velletri 2030 Scienza e Archeologia – un Approccio Interdisciplinare. Carceri: Roma, al via oggi pomeriggio il Seminario di formazione per i cappellani degli istituti minorili sulla sfida educativaInizia oggi pomeriggio a Roma, presso la casa per ferie della Suore Sacramentine di Bergamo, in Largo Geltrude Comensoli n. 2, il Seminario di formazione per i cappellani degli istituti minorili. Eme ... agensir.it Giornata Nazionale del Paesaggio, a Fiesole seminario e visita guidataFiesole (Firenze) 13 marzo 2024 – Un seminario e una visita guidata al parco di Villa Peyron. Sono le due iniziative in programma domani a Fiesole, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio ... lanazione.it Visita guidata FONTANA DI TREVI SOTTERRANEA Il Vicus Caprarius: la Città dell'acqua • SABATO 14 FEBBRAIO ore 14.30 SABATO 14 FEBBRAIO ore 16.00 • Costo visita: 25 euro adulti (biglietto di ingresso incluso) 15 euro under 12 (biglietto di in facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.