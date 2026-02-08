Gli Etruschi e il sacro | conferenza di Valentino Nizzo al Seminario vescovile
Venerdì 13 febbraio alle 17,30, il professor Valentino Nizzo terrà una conferenza al Seminario vescovile. Ex direttore del Museo Etrusco di Villa Giulia e docente all’Università di Napoli L’Orientale, Nizzo parlerà degli aspetti religiosi degli Etruschi. La serata sarà un’occasione per scoprire come questa antica civiltà si distinguesse per il suo forte rapporto con il sacro.
Venerdì 13 febbraio alle ore 17,30 il prof. Valentino Nizzo (Università di Napoli L'Orientale e già direttore del Museo Etrusco di Villa Giulia) terrà la conferenza "Gli Etruschi: i più religiosi tra gli uomini. La rivelazione di Tages".La conferenza si svolgerà nell'Aula magna del Seminario.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
