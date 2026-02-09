Virtus Bologna tiene d' occhio Rasheed Bello

La Virtus Bologna tiene d’occhio Rasheed Bello. La squadra italiana segue da vicino il giocatore, che sta attirando l’interesse di diverse squadre europee. Nelle ultime settimane, i dirigenti bolognesi hanno mostrato interesse per il suo profilo e stanno valutando possibili mosse per portarlo in Italia o rafforzare il proprio roster. La situazione resta in evoluzione, ma la volontà è di muoversi rapidamente se ci saranno opportunità concrete.

la presenza di Rasheed Bello nel radar delle squadre europee continua a crescere, con Virtus Bologna che valuta nuove opportunità di allestimento al contempo in cui Bello si afferma come giovane guardia promettente. le sue caratteristiche fisiche, la gestione del pallone e la propensione al tiro dalla distanza delineano un profilo interessante per un contesto competitivo che combina esperienze continentali e campionati nazionali. la guardia statunitense, alta 1883 centimetri e classe 2003, sta vivendo la sua stagione da rookie in europa con l’ Antwerp. i numeri raccolti fin qui mostrano un giocatore capace di alternare fase di creazione e produzione offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Virtus Bologna tiene d'occhio Rasheed Bello Approfondimenti su Virtus Bologna LIVE Virtus Bologna-Dubai 64-69, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: arrivo in volata alla Virtus Arena LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 44-37, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: nuovo parziale dei greci, Virtus a -7 Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Virtus Bologna Argomenti discussi: Aquila Basket – Virtus Bologna, le Pagelle: da Jones 5 a Bayehe 8; La Virtus tiene dieci minuti, poi è solo Olympiacos. I play-in sono un miraggio; Basket, colpo Brescia a Milano. Trento supera la Virtus Bologna nel 18esimo turno di Serie A; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati. Virtus Bologna beffata dal Fenerbahce, ma Dusko Ivanovic elogia i suoiAmaro 80-85 per la Virtus Bologna, che con soli quattro stranieri in campo tiene testa al Fenerbahce: i complimenti di Dusko Ivanovic. sportal.it Diretta/ Virtus Bologna Villeurbanne (risultato finale 70-80): colpaccio francese (4 febbraio 2026)Diretta Virtus Bologna Villeurbanne streaming video tv, oggi 4 febbraio 2026: orario e risultato live della partita per l’Eurolega di basket. ilsussidiario.net La Virtus Bologna sarà protagonista lunedì 9 febbraio 2026 in uno dei monday night della 19ª giornata di LBA Serie A 2025/26, sul parquet del PalaLeonessa A2A contro la capolista Germani Brescia. Una gara chiave per le Vu Nere, chiamate a reagire dopo t facebook #LBASerieA | Germani Brescia-Virtus Bologna: dove e quando vederla x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.