La Virtus Bologna tiene d’occhio Rasheed Bello. La squadra italiana segue da vicino il giocatore, che sta attirando l’interesse di diverse squadre europee. Nelle ultime settimane, i dirigenti bolognesi hanno mostrato interesse per il suo profilo e stanno valutando possibili mosse per portarlo in Italia o rafforzare il proprio roster. La situazione resta in evoluzione, ma la volontà è di muoversi rapidamente se ci saranno opportunità concrete.

la presenza di Rasheed Bello nel radar delle squadre europee continua a crescere, con Virtus Bologna che valuta nuove opportunità di allestimento al contempo in cui Bello si afferma come giovane guardia promettente. le sue caratteristiche fisiche, la gestione del pallone e la propensione al tiro dalla distanza delineano un profilo interessante per un contesto competitivo che combina esperienze continentali e campionati nazionali. la guardia statunitense, alta 1883 centimetri e classe 2003, sta vivendo la sua stagione da rookie in europa con l’ Antwerp. i numeri raccolti fin qui mostrano un giocatore capace di alternare fase di creazione e produzione offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

