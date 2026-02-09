La notte di Capodanno a Marcianise si trasforma in scena di violenza. Nove giovani vengono denunciati dopo una rissa con armi improvvisate. La Polizia interviene subito e applica il daspo urbano e il foglio di via ai responsabili, che ora rischiano di non poter tornare in zona per un certo periodo.

Nove giovani denunciati, questo il bilancio di una rissa avvenuta la sera del 31 dicembre nel centro urbano di Marcianise durante i festeggiamenti per la notte di Capodanno. I ragazzi, tutti maggiorenni, sono stati individuati e denunciati dalla Polizia di Stato di Caserta dopo un’attenta attività investigativa. La violenza sarebbe scaturita per futili motivi e ha portato anche al ferimento lieve di alcuni partecipanti. Rissa violenta a Marcianise La ricostruzione dei fatti Le conseguenze della rissa Provvedimenti amministrativi: Daspo urbano e foglio di via Ulteriori misure di prevenzione Rissa violenta a Marcianise L’episodio si è verificato la sera del 31 dicembre scorso, quando un gruppo di giovani ha dato vita a una rissa in pieno centro a Marcianise. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenta rissa con armi improvvisate durante il Capodanno a Marcianise, Daspo urbano per nove giovani

Approfondimenti su Marcianise Rissa

Scoppia una violenta rissa in pieno giorno nel centro di Montevarchi, tra lamiere e insulti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Marcianise Rissa

Argomenti discussi: Camponogara, violenta rissa tra giovanissimi nel parco cittadino: 6 feriti; Rissa per i soldi al ristorante cinese di Roma, finisce con una sparatoria e un ferito: la pistola, la paura e l'indagine; Andria, il video della violenta rissa nel centro storico: i residenti chiedono più sicurezza; Baby gang in Italia: violenza e microcriminalità in forte aumento.

Rissa a coltellate e lanci di pietre a Porta Capuana, 29enne pugnalato: 2 arresti in zona rossaRissa a coltellate a Porta Capuana: ferito 29enne. Arrestati dai carabinieri un 26enne e un 31enne. msn.com

19enne trovato con un coltello durante una violenta rissa a Como, era già noto per altri reati, denunciatoUn 19enne tunisino è stato denunciato a Como per porto illegale di armi dopo una lite tra giovani per motivi di gelosia. virgilio.it

Svolta giudiziaria a due anni e mezzo dalla violenta rissa scoppiata nel centro di Nocera Inferiore durante una serata di movida. facebook

Camponogara, violenta rissa tra giovanissimi in pieno centro: 6 feriti. Cinque i giovani denunciati, di cui tre minorenni, e sei feriti tutti finiti al pronto soccorso per le ferite riportate. Indagano i carabinieri. x.com