Rissa e armi scatta Daspo urbano Botte in centro | cinque nei guai

Scoppia una violenta rissa in pieno giorno nel centro di Montevarchi, tra lamiere e insulti. L'episodio, avvenuto in piazza Vittorio Veneto, ha portato all'applicazione di misure di Daspo urbano e all'identificazione di cinque persone coinvolte in un episodio di violenza e armi.

Un regolamento dei conti in pieno giorno. Una rissa furibonda in piazza Vittorio Veneto a Montevarchi, a due passi dall'ingresso Nord di via Roma, già addobbata a festa per il Natale, e dal centro storico della città. Il fattaccio è avvenuto ai primi del mese e, sulla base delle indagini delle forze dell'ordine, insieme alle denunce alla magistratura è scattato anche il Daspo urbano nei confronti dei cinque contendenti, tre di loro, fatto che desta un surplus di inquietudine, minorenni, appartenenti a fazioni rivali. Avevano scelto un luogo "sensibile" dell'abitato per suonarsele di santa ragione e mentre cominciavano a picchiarsi alcuni passanti che assistevano sconcertati allo spettacolo hanno dato l'allarme. Mazza da baseball, machete, taser e pistola a salve: l'intervento della Polizia Municipale evita il peggio.

