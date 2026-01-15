Viola la sorveglianza speciale per oltre 40 volte e minaccia i carabinieri | indagato 41enne

Un uomo di 41 anni è stato indagato dopo aver violato ripetutamente le prescrizioni della sorveglianza speciale, con oltre 40 infrazioni. Nei mesi recenti, avrebbe omesso di rispettare le restrizioni, come non essere presente a casa durante i controlli e non presentarsi in caserma, oltre a essere stato trovato senza autorizzazione in giro. L’indagine mira a chiarire le sue modalità di comportamento e le eventuali conseguenze legali.

Per ventitré volte in pochi mesi avrebbe violato le prescrizioni della sorveglianza speciale, non facendosi trovare in casa durante i controlli, omettendo di presentarsi in caserma o venendo sorpreso in giro senza autorizzazione. Un 41enne di Racalmuto, già condannato per maltrattamenti e imputato in diversi procedimenti penali, rischia adesso di finire nuovamente a giudizio. Dopo il primo avviso di conclusione delle indagini firmato dal pubblico ministero Annalisa Failla, la procura ha emesso un secondo provvedimento per altri venti episodi analoghi contestati nell'anno successivo, fra marzo e aprile del 2025.

