' Liberty in Jazz' a Villa Ardizzone

Il 9 gennaio alle ore 21.00, Villa Ardizzone ospita la prima serata di Liberty in Jazz 2026, una rassegna che unisce musica raffinata e stile contemporaneo. L’evento si propone di offrire un’esperienza musicale di qualità, valorizzando l’eleganza e la tradizione jazz, con uno sguardo rivolto al futuro. Un’occasione per apprezzare un patrimonio culturale in evoluzione, in un contesto storico e suggestivo.

Villa Ardizzone. Liberty in Jazz 2026. Venerdì 9 gennaio ore 21.00. Con Liberty in Jazz 2026 prende forma una nuova rassegna che intreccia musica, eleganza e spirito contemporaneo, nel segno di una tradizione che guarda avanti. Un percorso sonoro che celebra il jazz nelle sue molteplici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

