Vietato andare in bagno in alcuni orari l' accesso è solo su turni Il caso in una scuola media

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bagni off limits dalle 8 alle 9 e dalle 13 alle 14 e accessibili in base a un sistema di turni tra classi nel resto dell’orario scolastico.La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Barbara Rizzo di Formello ha disposto una stretta sull’utilizzo dei servizi igienici da parte degli studenti. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

