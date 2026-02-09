Videogiochi in corsia nei centri oncologici si sta insieme grazie al calcio

Nei reparti di oncologia di Udine, Trieste e Aviano arrivano i videogiochi e il calcio. Si gioca e ci si diverte per alleggerire le giornate dei pazienti. Il progetto “Vinciamo insieme”, promosso dalla Lega nazionale dilettanti, coinvolge tre grandi centri: l’Ospedale Santa Maria Misericordia, il Burlo Garofolo e il Cro. L’obiettivo è creare momenti di svago e condivisione, anche in corsia.

Saranno l'Ospedale Santa Maria Misericordia di Udine, il Burlo Garofolo di Trieste e il Cro di Aviano al centro del progetto "Vinciamo insieme", promosso dalla Lega nazionale dilettanti. Nelle tre strutture saranno installati delle aree dedicate interamente al calcio, che diventa strumento.

