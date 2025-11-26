Incidente in monopattino Schianto contro un furgone Muore un uomo di 37 anni
Usciva dalla galleria di Canzo alla guida del suo monopattino, quando ha perso il controllo, andando a invadere la corsia opposta. Marco Barra, 37 anni di Ponte Lambro, si è scontrato frontalmente con un furgone che arrivava dalla direzione opposta, il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto. Il personale sanitario del 118 lo ha soccorso in condizioni drammatiche e trasportato all’ospedale Sant’Anna in elisoccorso in codice rosso, dove è morto poco dopo l’arrivo, senza mai riprendere conoscenza. Lo scontro è avvenuto ieri mattina alle 9 sulla Arosio-Canzo, in località Fucine di Ponte Lambro: secondo la ricostruzione dei carabinieri di Erba e del Radiomobile di Como, basata anche sulle testimonianze di alcune persone che hanno assistito all’incidente, Barra, diretto verso Canzo, avrebbe perso il controllo del monopattino, non si sa se per un problema di guida o un malore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
