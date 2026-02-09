Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 20 | 25

Traffico intenso e incidenti rallentano la viabilità in diverse zone della capitale e dei dintorni. A Guidonia Montecelio, sulla strada provinciale 636 Maremmana Inferiore, si formano code per il traffico intenso tra vocabolo Campette e Colonnella Patrascia in direzione Palombara Sabina. A Frascati, un incidente rallenta il traffico in via Gregoriana vicino all’incrocio con via dell’Armetta. A Cecchina, sempre per un incidente, si segnalano rallentamenti a via Paluzzetti in direzione Campoleone di Lanuvio. E

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare le principali autostrade del territorio a Guidonia Montecelio percorrendo la strada provinciale 636 Maremmana Inferiore Siete in coda per l'intenso traffico tra vocabolo campette e Colonnella patrascia direzione Palombara Sabina a Frascati percorrendo via Gregoriana un incidente rallenta il traffico in prossimità dell'incrocio con via dell'armetta dei due sensi di marcia in via Nettunense sempre per incidente Ode a Cecchina altezza via paluzzetti direzione Campoleone di Lanuvio mentre a Pomezia un cantiere attivo rallenta il traffico tra via Poggio Paradiso e via Mar libico

